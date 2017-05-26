فياض: عقدة قانون الانتخاب تحول دون تحويل الملف السياس الى ملف انفراجي

شدد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور علي فياض على أن المنطق والحكمة والعقل والواقعية يفرضون أن يلتم اللبنانيون على بعضهم البعض، لنحمي هذا الوطن ونحوله إلى واحة من الأمن والاستقرار، وقد نجحنا بذلك على المستوى الأمني، وأما على المستوى السياسي، فإن عقدة القانون الانتخابي تحول دون أن يتحول الملف السياسي إلى ملف إنفراجي.

وأضاف فياض من بلدة كفركلا: لا نرى غير النسبية الكاملة كخيار يوفر أكبر مساحة مشتركة بين القوى السياسية كافة، ونصرّ على ذلك انطلاقً من أننا نريد مؤسسات قادرة على أن تقوم بدورها، وتعالج الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وتصون الأمن، وتتصدى لأي وضع طارئ قد تدخل فيه المنطقة”.