غوتيريس: ندعو مجلس الأمن لحماية المنشآت الطبية في سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس ، مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية ومحاسبة المتورطين فيها.

وقال الأمين العام إن المنظمة الدولية وثَّقت مقتل أكثر من 800 شخص من العاملين في المجال الطبي، منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، إضافة إلى توثيق أكثر من 400 هجوم على المرافق الطبية.

ونوه الأمين العام إلى أنه يتعين على أطراف الصراع التوقف عن الاستخدام العسكري للهياكل الأساسية المدنية الحيوية، مثل المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة.

وطالب غوتيريس الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وأطراف النزاع بوضع سياسات تنفيذية وتدابير عملية وتبادلهما لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في مناطق الصراع المسلح.