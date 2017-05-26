رئيس الجمهورية دان الهجوم الارهابي في المنيا وابرق الى السيسي وتواضروس الثاني معزيا

دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الهجوم الارهابي الذي استهدف اليوم حافلة للاقباط في المنيا وسقط ضحيته العشرات بين قتيل وجريح، مؤكدا وقوف لبنان الى جانب مصر في مواجهتها الارهاب وكل ما يهدد امنها واستقرارها.

وابرق الرئيس عون الى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وبابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا تواضروس الثاني، معزيا بالضحايا الذين سقطوا ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.