الشاب من معراب: لفتح دورة إستثنائية لبحث قانون جديد

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب عضو كتلة “المستقبل” النائب باسم الشاب الذي أمل عقب اللقاء “التوصُل الى قانون انتخابي جديد قبل 20 حزيران المقبل”، مشيراً الى ان “النيّة موجودة لدى الجميع للوصول الى حلّ يجنب لبنان الفراغ، والفرصة ممكنة حتى ربع الساعة الأخيرة ونحن نأمل خيراً”.

واذ أكّد رفض كل الأطراف العودة الى قانون الستين، لفت الشاب الى “ان الفرصة متاحة أمام إقرار قانون عصري يُرضي الجميع في أقرب وقت ممكن، وإذا تأخر هذا القانون فلتُفتح دورة استثنائية لبحث هذا القانون من أجل تسيير أمور الناس والبلد وكي لا ندخل في الفراغ”.

وشدد الشاب على أن “الكل مدركٌ عواقب عدم التوصُل الى قانون ولُعب لعبة الهاوية، فكلّ الأفرقاء يعون خطورة الوضع”.