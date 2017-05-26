الحملة الانتخابية في بريطانيا تستأنف بعد اعتداء مانشستر

تستأنف في بريطانيا الجمعة حملة الانتخابات التشريعية التي باتت تتمحور حول الامن بينما تواصل الشرطة تحقيقاتها حول الشبكة الجهادية التي تقف وراء اعتداء مانشستر.

وكانت الحملة للانتخابات التشريعية التي ستجرى في الثامن من حزيران، علقت منذ الثلثاء بعد الاعتداء الذي استهدف حفلة غنائية واسفر عن سقوك 22 قتيلا و75 جريحا بينهم اطفال ومراهقون.

وتم رفع مستوى التأهب في بريطانيا إلى اقصى درجة بعد اعتداء مانشستر.