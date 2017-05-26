“مؤتمر الشبيبة المارونية الرابع”… ورسالة متلفزة من الراعي

نظمت رعية سيدة لبنان – هاليفاكس “مؤتمر الشبيبة المارونية الرابع”، برعاية راعي ابرشية كندا المارونية المطران بول مروان تابت وحضوره، في مدينة هاليفاكس ضمن مقاطعة نوفا سكوتشيا، وقد حمل شعار “فرح الحب ” عنوان الإرشاد الرسولي الأخير للبابا فرنسيس، والذي يهدف الى توطيد العلاقات بين الشبيبة المنتشرة في كل أنحاء كندا، والى ترسيخ الإيمان المسيحي والمحافظة على القيم والتقاليد المارونية من خلال المشاركة في عدد من المحاضرات الدينية والثقافية.

شارك في المؤتمر الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام ، 350 شابا وشابة جاءوا من 17 رعية مارونية مع بعض كهنة الرعايا من مختلف المقاطعات في كندا، وقد راوحت أعمارهم بين 19 و35 سنة.

وبالمناسبة، وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي رسالة متلفزة الى شبيبة المؤتمر، حثهم فيها على عيش الحب في عائلاتهم ومجتمعهم وان يكونوا رسل المحبة. كما كان لرئيس أساقفة مدينة كيبك والمتقدم على الأساقفة الكنديين الكاردينال لاكروا رسالة متلفزة ايضا شجع فيها الشبيبة على عيش الصداقات بصدق وامانة والعمل على عيش الحب المتجرد ليبنوا عائلات تعم فيها روح الأيمان والمحبة.

في اليوم الأول للمؤتمر، شارك الشبية في احتفال بمناسبة عيد تأسيس دولة كندا ال 150، نظمته رعية سيدة لبنان في أوتيل الدلتا في قلب مدينة هاليفاكس. وتضمن هذا اليوم لوحات راقصة وفنية وفيلما وثائقيا عن الجالية اللبنانية ومشاركتها في الحياة الكندية بفاعلية، في حضور رسميين كنديين ولبنانيين وفاعليات من الجالية.

تابت

ودعا المطران تابت في كلمته “الشبيبة الى “عيش ” فرح الحب” من خلال الإلتزام بالهوية المارونية التي تركز على تنمية إيماننا وعلى حب العائلة والكنيسة والمحبة لبعضنا البعض. كما تحدث عن التقاليد وثمن الإرث الروحي والتراث الثقافي والإجتماعي”، آملا أن “تكون أيام الشبيبة المارونية في كندا أيام إنفتاح وتلاق”. كما دعاهم الى أن “يبنوا صداقات في ما بينهم، وأن ينخرطوا في كنائسهم”.

وختم مؤكدا أن “هذه المواقف هي التي تؤسس لمستقبل الشبيبة في كندا، فيكونون كالخميرة الجيدة التي تطعم المجتمع الكندي الذي يعيشون فيه، فيغنونه من إيمانهم المسيحي، ومن القيم الروحية والإنسانية، ومن التعلق بالعائلة، فيضع كل واحد منهم حجرا في بناء الحياة بفرح وحب”.

وتضمن المؤتمر محاضرة للمطران تابت عن القديس مارون والجذورالمارونية، وأخرى لرئيس مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في هاليفاكس الدكتور جوزف صادق، تمحورت حول: “فرح الحب في العلاقات الأنسانية”. كذلك اقيمت ندوة حول “تأثير العادات والتقاليد الدينية والإجتماعية في إختيار الشريك”، وشهادات حياة وورش عمل حول مواضيع تهم الشباب في هذا العصر.

وتميز المؤتمر في يومه الأخير بمسيرة صلاة في قلب شوارع مدينة هالفاكس شارك فيها الشبيبة وعدد كبير من المؤمنين حاملين تمثال لسيدة لبنان تقدمه فرسان كولومبس، حاملين الأعلام اللبنانية والكندية واعلام الفاتيكان.

وانتهت المسيرة بقداس إحتفالي في بازيليك القديسة مريم، ترأسه المطران تابت عاونه فيه الكهنة الموارنة في حضور مطران هاليفاكس أنطوني مانشيني الذي عبر عن إعجابه بالجالية اللبنانية وعن رسالتهم المميزة في نشر الإيمان والمحافظة على القيم العائلية المبنية على أسس الإنجيل.

تخلل المؤتمر فقرات ترفيهية من رحلات سياحية بحرية وبرية لإستكشاف معالم مدينة هاليفاكس التراثية والثقافية، كما تتضمن سهرات فنية تميزت برقصات الدبكة على وقع الأغاني اللبنانية.

وفي ختام المؤتمر، كرم المطران تابت والخوري بيار قزي راعي كنيسة سيدة لبنان في هاليفاكس ومنسق المؤتمر سامي جريج أصحاب الأيادي البيضاء التي ساهمت في إنجاح المؤتمر من خلال مساهمتهم المادية والمعنوية. كما كان هناك تكريم خاص لأعضاء اللجنة المنظِّمة للمهنية والدقة في التنظيم التي أدت الى نجاح المؤتمر.

وقد أعرب الشباب والشابات عن فرحهم لمشاركتهم في هذا المؤتمر نظرا للمواضيع التي طرحت والتي تميزت بالغنى الروحي والديني، بالإضافة الى تمتعهم بالأجواء الفنية والترفيهية.