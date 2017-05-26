بالصور: ملف المخدرات تابع… توقيف إمرأة و3 رجال

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 24/5/2017، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام اشخاص مجهولين بتحضير لعملية شحن محرك مركبة آلية، يحتمل احتوائه على مواد مخدرة، وذلك بواسطة احدى الشركات المعدة للشحن.

واضافت في بلاغ: “على الفور، قامت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي بالكشف على المحرك، وضبطت ما يقارب 80 الف حبة كبتاغون، موضبة بطريقة محترفة بداخله.

وبالتاريخ ذاته، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن المكتب المذكور من توقيف احدى الضالعات في هذه العملية، وتدعى:

– م . م. (مواليد عام 1984، لبنانية) وقد ضبط بحوزتها بطاقات هوية مزورة”.

وختمت: “التحقيق جار باشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

من جهة اخرى، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“بتاريخ 25/5/2017 اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي، بسيارة نيسان نوع “تيدا” كانت متجهة من البقاع الى بيروت وعلى متنها 3 اشخاص، وهم:

_ ا. ش . ( مواليد عام 1983، لبناني)

_ و . ز. ( مواليد عام 1978، لبناني)

_ا . خ. ( مواليد عام 1992، لبناني)

وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم: /1.5/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، /100/ غ من باز الكوكايين، /10/ غ من مادة الكوكايين، ميزان حساس، مصفاة، مطرقة لطحن الكوكايين واوراق لتوضيب هذه المادة، مظاريف فارغة لتعبئة المخدرات ومسدس حربي عدد /2/.

أودع الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم بناءً على إشارة القضاء”.