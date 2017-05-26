الفائزون الرسميون لمسابقة “Elevate Startup Sprint Competition”

نظمت مؤسسة “Elevate Accelerator” حدثا اجتماعيا رفيع المستوى في مجمع “Beirut Digital District” بالتعاون مع UNICEF ، و Google Developers Launchpad ، و Hult Prize للإعلان عن الفائزين الرسميين الثلاثة لمسابقة “Elevate Startup Sprint” لريادة المشاريع بعد أن نالوا ثقة الحكام الذين صوتوا لهم ما بين مئتي مشارك: المهندس نمير العنداري بمشروعه المبتكر “Creative Prisons” ، هشام رمضان بمشروعه “HMC” و ربيع معلوف بمشروعه “Bit Salvation”.

نذكر أن قبيل هذه المسابقة، جميع المتبارين قد شاركوا ورشة عمل متنوّعة ومتسلسلة بهدف التعلم على حل المشاكل الاجتماعية وتشجيع الابتكارات في المجتمعات الحديثة.