كرم بعد لقائه عودة: مبادرة جعجع الانتخابية تخرجنا من الستين والفراغ والتمديد

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم أن مبادرة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الأخيرة بالنسبة لقانون الانتخاب ربما هي الحل الأخير إذا لم يتم التوافق خلال اليومين المقبلين على قانون انتخابي.

وخلال زيارته لمتروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده، قال كرم: “في كل مرة ألتقي مع سيدنا الياس، تكون الجلسة غنية بالأفكار والطروحات. ناقشت معه ملفات وطنية عدة وسمعت رأيه الثمين جدا والمهم بالنسبة لنا. طرحت أمامه مبادرة الدكتور جعجع الأخيرة بالنسبة لقانون الانتخاب التي ربما هي الحل الأخير إذا لم يتم التوافق خلال اليومين المقبلين على قانون انتخابي، نتوافق على كل شروطه. مبادرة الدكتور جعجع ألا وهي التوافق على القانون النسبي الكامل وإذا بقيت بعض التباينات في الضوابط التي توضع على القانون النسبي الكامل يتم التصويت عليها في جلسة لمجلس الوزراء. هذه الفكرة تخرجنا من الذهاب إما إلى الستين وإما الفراغ وإما التمديد. إنها تمنع الأسباب التي تأخذنا إلى هذه الأمور”.

وعما اذا طرحت مبادرة الدكتور جعجع على كل الفرقاء، هل أخذت بركة المطران عودة، قال كرم: “سيدنا يبارك كل ما هو توافق وإيجابية بين الأفرقاء. طبعا نحن نسعى إلى تطوير هذه المبادرة. تحصل لقاءات لا تظهر كلها في الإعلام وذلك لضرورات إنجاح المبادرة”.