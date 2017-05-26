عدوان في عين التينة وتقدّم غير نهائي بقانون الإنتخاب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة النائب جورج عدوان وعرض معه المستجدات المتعلقة بقانون الانتخابات. وذكر “ان هناك تقدما يحصل لكنه غير نهائي، وان الاتصالات والمداولات ستستكمل في هذا الاطار”.

وكان الرئيس بري استقبل الوزير السابق إبراهيم نجار وعرض معه للأوضاع الراهنة لاسيما قانون الإنتخاب.

كمال الخير

كما استقبل رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير وبحث معه في الوضع العام وقانون الإنتخاب.

وبعد اللقاء، قال الخير “أنه شدد على اعتماد النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة لأن هذه الصيغة تعزز الإنصهار الوطني وتضمن حسن التمثيل”.

وأضاف:”نحن ضد الفراغ والتمديد، ومع إجراء الإنتخابات في كل الأحوال حتى على أساس قانون الستين إذا لم يتم الإتفاق على قانون جديد، وأن تتخذ الترتيبات اللازمة قبل 19 حزيران، وكذلك طرحنا أوضاع منطقة المنية -الضنية وما تحتاجه”.

ثم استقبل بري رئيس بلدية جبيل زياد حواط وبحث معه في الأوضاع العامة والمستجدات في شأن قانون الإنتخابات.