حاصباني: نعمل على تطوير أداء المستشفيات الحكومية وبناها التحتية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مؤتمرا صحافيا مع سفير اليابان متاهيرو يماغوشي لمناسبة وصول تجهيزات قدمتها الحكومة اليابانية لأربعة عشر مستشفى حكوميا في لبنان كدفعة من الهبة التي أقرتها الحكومة اليابانية لدعم القطاع الصحي اللبناني والبالغة خمسة ملايين دولار أميركي، وذلك بحضور رؤساء مجالس الادارة والمدراء العامين في المستشفيات المعنية وهي مستشىفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي والمستشفيات الحكومية في: سبلين، الشحار الغربي، ضهر الباشق، البوار، القبة – طرابلس، عبد الله الراسي – حلبا، سير الضنية، مرجعيون، حاصبيا، الياس الهراوي – زحلة، بعلبك، الهرمل وراشيا، والسكرتير الثاني في سفارة اليابان كينتا سوزوكي ومستشار وزير الصحة الدكتور بهيج عربيد.

وقد استهل وزير الصحة المؤتمر الصحافي بالتوجه بالشكر لليابان لمبادرتها إلى دعم المستشفيات الحكومية بمعدات طبية أساسية تحتاج إليها. أضاف أن هذه المستشفيات الحكومية تواجه تحديات كبيرة جدا ونحن إلى جانبها لتطوير أدائها وبناها التحتية وخدماتها وتأهيلها بطريقة أفضل كي تتمكن من تأدية الخدمات الصحية لكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية وفي مقدمهم اللبنانيون.

ولفت الوزير حاصباني إلى أن الوزارة تعمل مع الكثير من الدول والجهات المانحة لتأمين هذا الدعم واليابان خير مثال على هذا النوع من الدعم الذي يمكن أن يصل إلى المستشفيات الحكومية اللبنانية لتعزيز موقعها في القطاع الاستشفائي في لبنان. أضاف أن هذه المبادرة لن تكون الاخيرة بل إن السعي مستمر مع اليابان لتعزيز التعاون في القطاع الصحي بهدف تطويره من خلال مده بالمساعدات العينية والتقنية والمادية.

وقال وزير الصحة العامة إن هناك جهات عدة تساعد لبنان من بينها الكويت والبنك الاسلامي وكافة الدول التي تتعاون مع البنك الدولي ما انعكس اخيرا في المساعدات والقروض الميسرة التي قدمها البنك الدولي للقطاع الصحي.

وأشار الوزير حاصباني إلى أن المشاكل لن تحل سريعا إنما بشكل تدريجي مع تواصل المساعدات والدعم إضافة إلى المساهمات التي تقدمها خزينة الدولة للمستشفيات الحكومية والتي لا تزال متواضعة نظرا للتحديات الموجودة في الموازنة.

وقال حاصباني: لن نتوقف ولن نوفر جهدا لان ندعم المستشفيات الحكومية ونأمل حصول مجمل هذه المستشفيات في لبنان على الدعم، مشيرا إلى أن السفير الياباني سوف يزور عددا من هذه المستشفيات الحكومية لمعاينة الواقع على الارض وتحديد اوجه الدعم المستقبلي إستنادا إلى الحاجات.

السفير الياباني

ثم أبدى السفير الياباني سروره للاعلان عن تقديم معدات طبية بقيمة 600 ألف دولار لوزارة الصحة، مذكرا بأن الحكومة اليابانية كانت قد وافقت في العام 2013 على تقديم دعم بمعدات طبية قيمتها 5 ملايين دولار لوزارة الصحة والتجهيزات المقدمة اليوم جزء من هذا الدعم، على أن يتم تقديم 500 من المعدات الطبية من صنع اليابان إلى المستشفيات الحكومية العام المقبل.

وقال: إننا ندرك أن استضافة لبنان عددا كبيرا من اللاجئين تؤدي إلى صعوبات وتحديات كبيرة يواجهها القطاع الصحي. وأمل أن يسهم هذا المشروع في تعزيز طاقة القطاع الصحي من خلال تطوير الخدمات في المستشفيات الحكومية. أضاف السفير الياباني أن الحكومة اليابانية تدعم لبنان وقد قدمت منذ العام 2011 مساعدات في مجالات شتى وهي ستواصل تقديم الدعم للبنان وللشعب اللبناني.