مقدمات نشرات الاخبار المسائية الجمعة 26/5/2017

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “لبنان”:

أحبطت الدولة تمردا قام به المدير المؤقت لتلفزيون لبنان طلال المقدسي الذي تحدى القضاء وفعل فعلته بمؤتمر صحافي تحت عنوان (أنا الدولة) فهو تهكم على الدولة ممثلة بوزير الوصاية أي وزير الاعلام، وحاول استمالة القضاء بقوله بسيطة الغرامة خمسون مليون ليرة وقد خانه النظر الى الأرقام الواردة في قرار القضاء الصباحي وهو خمسمائة مليون ليرة، وليس غرامة فقط لإصراره على المؤتمر الصحافي، وإنما لها تابع في عزله قريبا، وفي تعيين مجلس إدارة جدي يضم يده الى يدي وزير الاعلام والقضاء.

المقدسي الذي جاء الى التلفزيون بهدية من الرئيس السابق ميشال سليمان سامحه الله وعن طريق حراسة قضائية، حينما كان المرحوم ابراهيم الخوري على فراش الموت، أصر على الكيدية وعلى معاقبة المنتجين من الموظفين، وعلى تأليف فريق مصغر يعاونه في إجراءاته التعسفية التي استهدفت مديري الأخبار والإدارة، وعشرات الموظفين، وفي مقدمهم المذيعات النجمات على قاعدة مكننة مذيعات جدد تحت شعار المساواة، وانتهج سياسة الهجوم الشخصي على كل من يحرص على مسار المحطة، كما انتهج شعار التنورة والفاتورة كما قال مدير الأخبار.

هو قال ما عنده من تجريح وشتائم وأردف بأنه صاحب مؤسسة خيرية، لكنه تناسى أن تلفزيون لبنان ليس جمعية خيرية، وإنما صاحب رسالة عنوانها إعلاء شأن المواطن وزيادة منعته، ورفعة الوطن.

المقدسي الذي خرب هيكلية التلفزيون الإدارية ومارس الصرف المالي الكيفي شراء وبيعا كان طموحا الى مركز مرموق وهو يجاهر بأن مركزه الحالي جسر عبور ليس إلا…

المقدسي لم يقم وزنا للمعايير الإعلامية، ومارس الإستنسابية بين المراجع والقيادات السياسية والإقتصادية، وذهب الى أبعد من ذلك، الى التباهي أنه إعلامي، وقد قيل له ما الذي أتى بك الى مهنة الاعلام، فقال شو أنا خياطة.

صحيح أنه مارس الإعلان، لكنه لا يعرف أن الإعلام أمر آخر.

وبعد فجوره صباحا، وكلمة الحق التي قالها الموظفون ظهرا، السؤال المطروح ماذا بعد.

الجواب: تلفزيون لبنان سينهض، والمقدسي سيسقط، وتترك للبنانيين تقرير ما إذا كان القانون معه، كما يقول أم أن القانون مع المؤسسات وليس الأشخاص.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “NBN”

كل عام وانتم بخير ، عشية الشهر الكريم يتطلع اللبنانيون اليه عله يحمل عدوى فضائله الى سياسيهم فيقرنون كرمهم الكلامي بخطوات تثبت القول بالحركة ويقرنون ايضا الافراط في التفاؤل بتسوية الحد الادنى والتحذير من الصبور وعظائم الامور بفعل يضع حدا للميوعة المتعمدة ،وكأن المطلوب تمرير الوقت وصولا الى فرض واقع يضع البلاد امام منعطف غير مسبوق في المغامرة الغير محسوبة وغير المحسومة النتائج .

وامام مسار يصعب وضع جدران دعم لسقوطه التي يخشى ان تقع الواحدة تلو الاخرى

ووسط هذه الاجواء اتت مواقف عيد التحرير الرافضة للفراغ والى التمديد والداعية الى فتح دورة استثنائية تتيح متسعا من المساحة الزمنية للتوافق على قانون انتخاب جديد ،ولان المسؤولية هي مسؤولية الترفع تاتي الدعوة الى ضخ المناخات الايجابية حول امكانية التقاط حبل النجاة الانقاذي في الفرصة الاقرب قبل ان تقفل الابواب على ما تبقى من مهل دستورية.

والمناخات الايجابية لا شك ستساعد على التفاهم كما على تحصين الساحة الداخلية سياسيا وامنيا في مواجهة اخطار الارهاب ، هذا الارهاب الذي ضرب اليوم في المنية في مصر حيث سالت دماء 35 ضحية قبطية معظمهم من الاطفال كانوا في رحلة صلاة وعبادة .

ليست هي الجريمة الاولى التي تطال الطائفة القبطية ما قد يرسم مسارا حول اهداف المنظمات الارهابية في ارض النيل وفي المستقبل القريب والبعيد.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “OTV”

تستمر الاتصالات والمشاورات الانتخابية بالعلن وخلف الكواليس، مع ترجيح تفعيلها في الساعات الفاصلة عن جلسة التاسع والعشرين من الجاري، والتي يبقى قرار ارجائها الى موعد لاحق رهن المشاورات الجارية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

ووفق المعلومات فإن قانون الانتخاب الجديد حاضر وبقوة على طاولة البحث بين القوى المعنية، وأن خطوط التواصل مفتوحة ساعة بساعة. حصيلة المشاورات حتى الآن جيدة ولكن غير نهائية، ما يحتم متابعة دفع الامور نحو مزيد من الايجابية، على أن تكون معطوفة على توافر النيات لدى القوى الأساسية بالوصول الى قانون جديد. وهو ما سيدفع عندها بالطبع، في اتجاه فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، حتى انتهاء ولاية المجلس، افساجا في المجال امام اقرار القانون الجديد، فضلا عن عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين الملحة. فتتم دعوة الناخبين بعد اشهر للتوجه الى صناديق الاقتراع على أساس ما يؤمن تمثيلا افضل لمختلف الشرائح، التزاما بخطاب القسم للرئيس ميشال عون، وبالبيان الوزاري لحكومة سعد الحريري.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

هو الارهاب نفسه من القلمون السورية الى القلمون المصرية، وهو الدم نفسه مسلما كان ام مسيحيا..فعلى طريق دير القلمون في المنية المصرية كمن الارهاب لحافلة المصلين من الابرياء المدنيين، اطلق العنان لرشاشاته المذخرة بالفكر الوهابي نفسه الذي سقى ارض سوريا من دماء ابنائها، فأسقى مصر من كأس الفتنة التي تعد لها..

عشرات الشهداء والجرحى من المصريين الاقباط، رفعوا قرابين على مذبح الوحدة المصرية وقرارها بمواجهة الارهاب الذي يعرفه المصريون جيدا، لا ذلك الذي كتب على لوائح القمم والمؤتمرات..

الارهاب التكفيري العابث من سوريا الى مصر ومن العراق الى لبنان، الذي نجت كنائسه في رأس بعلبك من فعل ارهابي مماثل، بخبرة مخابرات الجيش..

أوقف اللبناني حسين محمد حسن المنتمي الى داعش وفجر شريكه ابراهيم البريدي نفسه بعد ساعات على تفجير عبوتين في رأس بعلبك واكتشاف اخرى من قبل الجيش، ليعترف الاول بما كان مخططا لرأس بعلبك ومن خلالها للبنان.. الهدف استهداف كنائس البلدة وايقاع اكبر عدد من الضحايا بصفوف اهلها كما قال الحسن باعترافاته التي حصلت عليها المنار، وانه مكلف من اميره الداعشي بنقل أحزمة وعبوات ناسفة الى بلدة رأس بعلبك بغية تفجيرها مقابل استحصاله على مبلغ مالي ومركز أمني لداعش في بلدة عرسال ..

ارهاب آخر حاول دواعش الاعلام تصويبه نحو اللبنانيين عبر التطاول على رئيسهم.. رفض لبنان فتنة (ترامب – سلمان) المعدة له بمقررات قمتهما في الرياض، فاوكل لصحف المملكة شن حملة على الرئيس ميشال عون، انتقاما من جرأة لبنان الذي كشف هشاشة ما سمي احلافا واستراتيجيات خلال قمة المأزومين، ولحقته قطر ومثله العراق، ما احرج المملكة المبنية اصلا على اوهام العظمة التي لم تحققها في اي ميدان، ويبدو انها لن تحققها لها رشوة المليارات.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”

كل المؤشرات توحي وكأن الاتصالات في الشان الانتخابي اقتربت من النضوج تمهيدا لقطف ثمارها.

فالاتصالات باتت تنحصر بايجاد مخرج لجلسة مجلس النواب المقررة الاثنين بالتوازي مع فتح دورة استثنائية تمهيدا للبت بمصير القانون الانتخابي.

وفي الدلائل على اقتراب الاتصالات من الخواتيم اليوم ما قاله النائب جورج عدوان من عين التينة بان هناك تقدما يحصل، وان كان غير نهائي.

وكذلك تحذير النائب محمد رعد من ان البلد سيصبح في دائرة الخطر اذا ما وقع في الفراغ بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران، بالتزامن مع تجديد وزير الداخلية نهاد المشنوق القول إن الانتخابات النيابية ستجرى خلال هذا العام آملا أن يشهد هذا الاستحقاق استقرارا سياسيا وأمنيا.

اما في الامن ومع اقتراب موسم الاصطياف وعشية بدء شهر رمضان اجتماع في قصر بعبدا للمجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تخلله عرض لجهوزية الاجهزة الامنية والادارية المعنية .

اقليميا الامن اهتز مرة جديدة في مصر بهجوم ارهابي تبناه تنظيم داعش الارهابي استهدف الاقباط في محافظ المنيا جنوب البلاد وأوقع أكثر من 26 شهيدا و25 جريحا.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “LBCI”

مذبحة جديدة في حق اقباط مصر اليوم ضحيتها 28 قتيلا و24 جريحا وناجون روا ان العملية صورت بالكامل ،مذبحة اليوم تاتي قبل مرور 50 يوما على مذبحتي طنطا والاسكندرية في نيسان الماضي وقبلها تفجير اخر في كانون الاول بالتزامن مع اعياد نهاية السنة ومطلع السنة الجديدة .

تسلسل الاحداث والتفجيرات والمذابح يؤكد بما لا يقبل الشك بان هناك تخطيطا بداء باردة وخلايا نائمة ومجموعات تراقب وتتعقب وعلى علم مسبق بالمواعيد والانشطة تماما كما حدث اليوم حيث جرى تعقب باص يتجه الى احد الاديرة .

فهل يبقى الاقباط هدفا للارهاب والخلايا النائمة وسهولة تحركها وهل من اجراءات امنية تتمتع بصفة الاستدامة ولا تنحصر بعد اسبوع من اي حادث ؟! الارهاب العابر من صعيد مصر الى عرسال يحمل تسمية واحدة ، في عرسال ارهابي يفجر نفسه بعدما اوقفه الجيش اللبناني وكان ينقله الى احد مراكزه وقبل الوصول الى بلدة النبي عثمان فجر نفسه مما اوقع عدد من الجرحى في صفوف الجيش اللبناني.

لبنانيا ايضا انتهى الاسبوع من دون اي بصمة جديدة في ما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية على الرغم من ان الدورة العادية لمجلس النواب تنتهي الاربعاء المقبل بالتزامن مع انعقاد الجلسة العادية لمجلس الوزراء.

ومثل ما يكتنف الغموض قانون الانتخابات فهو يكتنف ايضا العقد الاستثنائي لمجلس النواب والاسبوع المقبل اسبوع الزامي لازالة الغموض المزدوج ،لكن ما لفت هذا المساء هو ما اورده تلفزيون المنار من ان هناك جرعة تفاؤل يعتد بها على مسار قانون الانتخاب.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “”mtv”

اللقاءات والمشاورات المكثفة مستمرة ،والبارز اليوم اللقائين المطولين البعيدين عن الاعلام اللذان عقدهما النائب جورج عدوان مع الرئيس نبيه بري ومع الرئيس سعد الحريري ،المعلومات القليلة التي رشحت من الاجتماعين تشير الى قرار اتخذ بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب سيصدر مرسومها بين اليوم والغد وتكون مهمتها الوحيدة التوصل الى اقرار قانون جديد للانتخابات.

المسار الجديد يؤكد ان صفحة قانون الستين طويت من جديد وان البحث انتقل الى مربع اخر ،وفي المعلومات ان البحث عاد ليتمحور حول قانون يرتكز على النسبية وان عدد الدوائر اصبح محصورا بين 14 و15 دائرة ما يبدد الهواجس ويسقط التحفظات.

في هذا الوقت مجزرة جديدة حصلت في مصر بحق الاقباط اذ سقط 28 قتيلا منهم بينهم عدد كبير من الاطفال ،والهجوم ياتي بعد شهر ونصف الشهر على اعتدائين ضد كنيستين قبطيتين تبناهما داعش.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

هبت رياح من معراب تتوقع القانون الجديد إذا ما وفق النائب جورج عدوان في مهمة الأشغال الشاقة المبنية على النسبية بخمس عشْرة دائرة وفيما شاعت الايجابية على تصريحات بعض القيادات كانت التسريبات توقف التفاؤل عند حده وتؤكد وفق معلومات سياسية أن البلاد ذاهبة إلى الستين وأن كل ما عدا ذلك مجرد تأملات لم تبلغ الورق والفوضى من بعضها وكما تكونون يبث عليكم فالدولة المهترئة تولد شاشة على صورتها لكن ما حدث اليوم في تلفزيون لبنان كان سابقة لم تعرفْها تلة الخياط أبا عن جد ولا على زمن انقسامات القناة 7 ضد القناة 11 في الحازمية هي الحرب التي طاف من خلالها الفساد الداخلي في قلب المحطة على الهواء في معركة خاضها مدير وموظفون بغياب الوزير الوصي ملحم رياشي الذي أصبح داخل المعركة لكنْ بالتحكم عن بعد. كلهم راع وكلهم غير مسؤول, إذا تعجز الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ قرار حاسم لئلا تشتبك مع حماة هذه الشاشة من الأقطاب السياسيين والذين يزرعون في المحطة موظفين في عرف اتبع على مر العقود فالدولة تخاف تلفزيونها وتتجنب القرار الذي سيطال الكبار وهنا مربض الفرس والبقية تفاصيل قد تندلع اليوم مع طلال مقدسي وغدا مع آخرين والأزمات متوارثة أيضا في قطاع الاتصالات الذي أوكل إلى وزير خلط شعبان برمضان على حد وصف النائب بطرس حرب ففي مؤتمر صحافي “مبكل” رد حرب على كلام الوزير جمال الجراح المتشنج وغير اللائق والخارج عن الآداب والتقاليد السياسية كما قال وتوجه إليه بالتالي: إنك تردد ما لقنك إياه أصحاب المصالح والصفقات إستبقت العدالة عندما دافعت عن قضية ستديو فيجن واعتديت على صلاحيات السلطة القضائية وما هكذا تورد يا سعد الإبل وبالله عليك هدئْ من روعك ولا تفقدْ أعصابك لئلا تصاب بالوهْن لاسيما أن تصرفك غير المسؤول يدفع الناس إلى الارتياب في أسباب هلعكم ورد فعلكم. الحرب على الجراح لن تكون مجرد معارك كلامية فالوزير الحالي للاتصالات يقدم حسن سير وسلوك للشركات على حساب الدولة ويضمن في الوقت نفسه تأييد المؤسسة الإعلامية المتهمة بسرقة بلغت ستين مليون دولار يراد لها أن تصبح بقدرة ورقة مهربة مليون دولار فقط.

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