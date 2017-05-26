قائد الجيش عرض وزواره شؤونا امنية وقضائية

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، النائب إيلي عون، ثم رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على رأس وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

ثم استقبل عون، مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني زعني، وجرى التداول في شؤون قضائية.

كما استقبل الامين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري الأستاذ نصري خوري، وبحث معه الأوضاع على الحدود اللبنانية – السورية.

كذلك استقبل عون رئيس بلدية عندقت السيد عمر مسعود.

من جهة أخرى استقبل عون المستشار الإستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلق بمشروع ضبط الحدود الفريق المتقاعد غريم لامب، في حضور السفير هيوغو شورتر، وتناول البحث علاقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين، خصوصا في مجالات التدريب ومراقبة الحدود.