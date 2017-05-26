3 قرارات اتهامية في حق 6 موقوفين في جرائم إرهابية

محلياتالجمعة 26 أيار 2017 3 قرارات اتهامية في حق 6 موقوفين في جرائم إرهابيةأصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان ثلاثة قرارات اتهامية اتهم فيها ستة موقوفين في جرائم إرهابية وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. اتهم في القرار الأول أربعة أشخاص: موقوفين سوريين ولبناني وفلسطيني في جرم الإنتماء الى جبهة النصرة والإنتقال من مخيم عين الحلوة وشاتيلا للمشاركة في احداث طرابلس ضد الجيش سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958. واتهم في القرار الثاني الموقوف عمر حسن حميد في جرم نقل أسلحة وأعتدة وذخائر من عرسال الى الجرود سندا الى المواد 335/219 والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على 219 عقوبات و72 أسلحة. واتهم في القرار الثالث الموقوف مصطفى محمد سليمان لبناني بتصليح أسلحة ومدافع هاون معطلة وإرسالها الى سوريا سندا الى المواد 335/219 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 عقوبات. كلمات مفتاحية:جرائم إرهابيةقرارات اتهاميةالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام