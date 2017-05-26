بعيد الكفاءات الـ60.. “إنت وانا مش مختلفين” وأكبر صحن فتّة حمص في العالم

نظّمت الكفاءات احتفالها السنوي إنتَ وأنـا مش مختلفين، أمضى خلاله الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نهاراً ترفيهياً (Kermess) مع رفاقهم الطلاب (غير المعاقين) من مدرسة الكفاءات الأكاديمية، ومدرسة الكفاءات الفندقية، وجامعة الكفاءات.

هدف الكفاءات من هذا النهار السنوي خلق التّوعية حول عالم الإعاقة، بحيث يتميّز بالمشاركـة بين الجميـع تحت الشعـار “إنتَ وأنـا مش مختلفين”، ويعطي الإمكانية للأولاد المصابين بالإعاقات المختلفة إن يشاركوا مع أهلهم وأصدقائهم بألعاب مؤهلة ومدروسة خصيصاً لهم.

فتخلل هذا النهار ألعاب بهلوانية ورياضية، رقص ومسرحية مع جورج خبّاز وأغاني.

احتفاءً بعيد الكفاءات الـ60 الذي يُصادف هذا العـام، ولإضافة رقم قياسي جديد بعد فوزها على أرقام ڠينيس لأكبر صحن تبّولة (2009)، وأكبر صحن حمّص (2010) وأكبر صحن فلافـل (2010)، سجّلت الكفاءات رقم قياسي ڠينيس جديد لأكبر صحن فتّة حمص، وزنه (3.4 tones).

والمُميز هذا العـام هو أن الرقم القياسي وضعه أولاد ذوي احتياجات خاصة من مراكز الكفاءات المتخصصّة، بالتعاون مع طلاب مدرسة الكفاءات الفندقية وبإشراف الشيف رمزي شويري، مدير عام مؤسسة الكفاءات.

هكذا، برهن أولاد الكفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة بعيد الكفاءات الستين، أنهم فعلاً كما تنصّ رسالة الكفاءات: “زنودٌ تُعطي، لا أيدٍ تستعطي”، وأنهم فعلاً ، كلّهم ” الكفاءات”!.

والكفاءات هي، مؤسسة خاصة ذات منفعة عامة، أسسّها الثُنائي نديم وليلي شويري عــام 1957. تقدِّم الكفاءات اليوم خدمات تأهيلية وتعليمية لمـا يفوق الــ4000 شخص، ضمن 7 مراكز، ومع فريق عمل يتراوح عدده الــ800 فرد .