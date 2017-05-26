مصادر وزارية: الانتخابات في أيلول وعلى أساس الـ60

على مسافة أيام قليلة من جلسة مجلس النواب في 29 أيار الجاري، لم تسجل حركة المشاورات الجارية، أي تقدم يذكر على صعيد التوصل إلى قانون جديد للانتخابات.

وقالت مصادر وزارية موثوقة لـ”السياسة”، إن الجميع باتوا مسلمين بأن الانتخابات ستجري في أيلول المقبل على أساس قانون الـ60 النافذ، بعدما أعطى رئيس الجمهورية إشارة الانطلاق إلى ذلك، ولو بطريقة غير مباشرة عندما أعاد الحياة مجدداً إلى القانون الساري المفعول.

وأضافت إن الأمور تبدو سائرة بهذا الاتجاه، في ظل استمرار اختلاق العقبات من قبل الأطراف السياسية أمام الجهود التي تبذل للتوافق على قانون جديد، خصوصاً من قبل داعمي بقاء قانون الـ60 الذين يضغطون باتجاه الدفع للإبقاء عليه بأي شكل، من دون أن يحسم موضوع فتح دورة استثنائية حتى الآن لإنتاج قانون جديد.

وأكدت أن الأجواء كلها تؤشر إلى أن قانون الـ60 بات يتقدم على الخيارات بعد تراجع حظوظ التوافق على بديل، رغم كل الضجة المثارة بأن التفاؤل كبير في التوصل إلى قانون جديد، من دون أن تتم ترجمة ذلك خطوات ملموسة على أرض الواقع.