إرهابي رأس بعلبك يفجر نفسه في آلية للجيش.. وإحباط عملية انتحارية في البقاع

دهمت قوة من الجيش اللبناني منزل الارهابي “ح.ح” في عرسال، المتهم بتفجير رأس بعلبك. كما ويداهم بيوت كل من اظهرهم التحقيق بالتفجير وبعلاقتهم بالمسلحين في الجرود، وقام الارهابي بلال البريدي بتفجير نفسه داخل آلية تابعة للجيش اللبناني خلال نقله، ما اسفر عن اصابة بعض الجنود بجروح طفيفة.

وفي سياق متصل، عُثر على سيارة مفخخة على جسر النبي عثمان منذ قليل، ما استدعى عناصر الجيش اللبناني الى قتل من في داخلها، فيما يقيم الجيش حواجز تفتيش واسعة في المنطقة.