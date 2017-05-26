لقاء بين حزب “القوات اللبنانية” و”التقدمي الإشتراكي في كفرمتى

زار وفد كبير من مركز كفرمتى في “القوات اللبنانية” – منسقية عاليه برئاسة الأستاذ الياس الحداد مقر وكالة داخلية الغرب في الحزب “التقدمي الاشتراكي” لتهنئة الاستاذ بلال جابر على تعيينه وكيلاً للداخلية حيث كان في استقبالهم مع أعضاء جهاز الوكالة.

وجاءت هذه الزيارة بهدف التعارف والتأكيد على استمرارية التواصل والتعاون ومتانة العلاقة بين “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي” خصوصاً بعد مصالحة الجبل التاريخية التي أصبحت من الثوابت، كما وأكد الجميع على الشراكة الحقيقية الفعلية بين جميع مكونات الجبل.

وقد أثنى جابر على بيان الاستنكار الذي صدر عن الدائرة الإعلامية في منسقية “القوات” الأسبوع الفائت رداً على بعض المصطادين في الماء العكر، واعتبر ان هذا البيان صادر أيضاً عن وكالة داخلية الغرب في الحزب “التقدمي الاشتراكي”.

وتم البحث في الأوضاع الإنمائية والاجتماعية وإتفق المجتمعون على خطوات مستقبلية لتفعيل التعاون لما فيه من مصلحة الأهل والمواطنين في منطقة الغرب والجبل التي هي بحاجة الى العديد من الخدمات.