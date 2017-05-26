لقاء نسـاء “القوات” في بريطانيا لدعم الجمعيات الإنسـانية في لبنان

أقامت “القوات اللبنانية” – منسـقية بريطانيا، مركز لندن لقاءً لنسـاء “القوات” على جلسـة بريطانية بحتة Afternoon Tea، وذلك بتاريخ 21 أيار 2017.

كان الهدف من هذا اللقاء هو جمع التبرعات لدعم الشـؤون الإجتماعية وجميعة الأرز الطبية وغيرها من المؤسـسات الإنسـانية.

شـارك في اللقاء مجموعة كبيرة من القواتيات والمناصرات وصديقاتهن. وكانت الرفيقة ريتا برقاشـي قد افتتحت اللقاء بكلمة رحبّت فيها بالحضور وعلى مسـاهماتهن في دعم المؤسـسـات الخيرية في لبنان.

كما وأثنت مسـؤولة الشـؤون الإجتماعية أنجليك خليل على جهود القواتيات والأصدقاء بعملهم المتواصل ودعمهم للجمعيات الإنسـانية اللبنانية، وبعد أن بارك الطعام توجه كاهن رعية لندن الأب سـابا إلى الحضور بكلمة شـكر الجمع على حضورهم مشـدداً على الدور الإنسـاني المهم الذي تلعبه القوات في بريطانيا داعياً الآخرين للإقتداء بها.

تخلل اللقاء أغانٍ لبنانية ووطنية أثارت الحماس في الجمع الذي زاد رونقاً على اللقاء بالرقص الفولكلوري والدبكة اللبنانية.