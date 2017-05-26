توقيف سارقين بقوة السلاح في الجعيتاوي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 23/5/2017 وفي محلة الجعيتاوي، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف، كل من : “ع. ع.” (مواليد عام 1996، سوري) و”ا. ح.” (مواليد عام 1989، سوري) وقد ضبط بحوزتهما سكين عدد 2 وشرائح مسروقة لهواتف خلوية.

بالتحقيق معهما من قبل فصيلة النهر، اعترفا بقيامهما بعملية سلب بقوة السلاح في المحلة المذكورة، اضافة الى اقدامهما منذ حوالي الاسبوع على تنفيذ عملية اخرى في محلة اوتوستراد الكرنتينا، اسفرتا عن سلب شخصين سوريين.

وقد تعرف عليهما احد الاشخاص الذي وقع ضحية أعمالهما واتخذ صفة الادعاء الشخصي ضدهما.

احيل الموقوفان الى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع، وبالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص.