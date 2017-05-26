28 قتيلا على الاقل في معارك عنيفة وسط العاصمة الليبية طرابلس

قتل 28 شخصا واصيب اكثر من 100 آخرين بجروح في إشتباكات عنيفة في ليبيا ، بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس .

وتواجهت في هذه المعارك قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي، مع مجموعات مسلحة بين الأحياء السكنية. في وقت تعيش العاصمة حالة من الفوضى الأمنية مع وجود عشرات الميليشيات المسلحة.

وأعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة أنور فرج الله ، عن أن الإشتباكات يوم الجمعة أوقعت ما لا يقل عن 28 قتيلا و128 جريحا، من دون ان يكون قادرا على توزيع القتلى على مختلف الأفرقاء.