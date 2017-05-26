دولياتالجمعة 26 أيار 2017 الإعتقال العاشر للشرطة البريطانيّة على خلفية هجوم مانشسترألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل، الجمعة، في ضاحية موس سايد ليكون بذلك الشخص العاشر الذي تحتجزه السلطات، لإرتباطه بهجوم مانشستر الذي وقع ليل الاثنين الماضي.وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى في تغريدة على تويتر إنه يوجد حاليا ثمانية رجال قيد الاحتجاز بعد إطلاق سراح رجل وامرأة من دون توجيه اتهامات.وقتل مفجر انتحاري ما لا يقل عن 22 شخصا في قاعة للحفلات في مانشستر فيما وصفته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنه عمل مثير للاشمئزاز استهدف أطفالا وشبانا. كلمات مفتاحية:الشرطة البريطانيةهجوم مانشسترالمصدر: سكاي نيوز عربية