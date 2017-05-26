وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى في تغريدة على تويتر إنه يوجد حاليا ثمانية رجال قيد الاحتجاز بعد إطلاق سراح رجل وامرأة من دون توجيه اتهامات.

وقتل مفجر انتحاري ما لا يقل عن 22 شخصا في قاعة للحفلات في مانشستر فيما وصفته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنه عمل مثير للاشمئزاز استهدف أطفالا وشبانا.