إجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري وإجراءات أمنية إستعداداً عشيّة رمضان

التأم المجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الجمعة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء الحكميين كما دعي وزراء معنيين الى الاجتماع اضافة الى قادة الاجهزة العسكرية والامنية والقضائية والجمارك.

ويبحث المجلس في الاوضاع الامنية في البلاد، حيث سيستمع الى تقارير من القادة الامنيين، والاستعدادات لشهر رمضان المبارك لا سيما الاجراءات المتخذة.

وسيتخذ المجلس القرارات والمناسبة كما سيوزع المهام على الوزارات والادارات والاجهزة المعنية، ويبقي وفقا للقانون على قراراته سرية.