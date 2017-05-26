إجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري وإجراءات أمنية إستعداداً عشيّة رمضان

محلياتالجمعة 26 أيار 2017 إجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري وإجراءات أمنية إستعداداً عشيّة رمضانالتأم المجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الجمعة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء الحكميين كما دعي وزراء معنيين الى الاجتماع اضافة الى قادة الاجهزة العسكرية والامنية والقضائية والجمارك.ويبحث المجلس في الاوضاع الامنية في البلاد، حيث سيستمع الى تقارير من القادة الامنيين، والاستعدادات لشهر رمضان المبارك لا سيما الاجراءات المتخذة. وسيتخذ المجلس القرارات والمناسبة كما سيوزع المهام على الوزارات والادارات والاجهزة المعنية، ويبقي وفقا للقانون على قراراته سرية.كلمات مفتاحية:المجلس الاعلى للدفاعالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية