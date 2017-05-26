موسى: “النسبية” تتقدم على سواها من الصيغ

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى على أن كل الصيغ الانتخابية قد طُرحت ويبقى إجراء الخلطة التي تجد مساحة مشتركة بين الفرقاء السياسيين، لافتاً الى ان السعي كبير لكن لا احد يضمن الى اين ستصل الامور.

وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبيه”، اوضح موسى ان النسبية تتقدم على سواها من الصيغ يبقى تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي إن وجد.

وفي حال عدم الاتفاق على قانون جديد، رأى موسى أنه أمر سيء وتداعياته سلبية على سير عمل الدولة كما أن التمديد غير وارد، معلقاً آمالاً على الفرصة الاضافية من خلال فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.