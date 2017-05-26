“الخارجية”: مجزرة المنيا ضمن مخطط ارهابي تكفيري ممنهج هدفه إثارة النعرات الطائفية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي إستهدف حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا وسط مصر، وأدى الى مقتل وجرح العشرات، بينهم أطفال.

ورأت الخارجية في بيان، أن هذه المجزرة الوحشية الثانية ضد الأقباط في أقل من شهر، تؤكد وجود مخطط إرهابي تكفيري ممنهج لإستهداف مكون أساسي في مصر الشقيقة، في مسعى خبيث لإثارة النعرات الطائفية وضرب نسيج المجتمع المصري والإساءة الى مكانة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم.

وإذ جددت إدانتها للعنف بأشكاله كافة، ودعوتها المجتمع الدولي للتصدي بحزم وفعالية أكبر للارهاب العابر للحدود، أكدت أن “محاولات الإرهابيين إستهداف الأقليات لإذكاء التوترات، ليس سوى محاولة بائسة دفنها لبنان في مهدها منذ زمن، وهو يتضامن اليوم مع مصر لإحباط هذه المخططات الجهنمية”.

وتقدمت الوزارة من “مصر الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، كما ومن ذوي الضحايا، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة”، متمنية للجرحى “الشفاء العاجل”.