بري بحث مع زواره في مستجدات قانون الإنتخابات

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الوزير السابق إبراهيم نجار وعرض معه للأوضاع الراهنة لاسيما قانون الإنتخاب.

كما استقبل رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير وبحث معه في الوضع العام وقانون الإنتخاب.

وبعد اللقاء، قال الخير “أنه شدد على اعتماد النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة لأن هذه الصيغة تعزز الإنصهار الوطني وتضمن حسن التمثيل”.

وأضاف:”نحن ضد الفراغ والتمديد، ومع إجراء الإنتخابات في كل الأحوال حتى على أساس قانون الستين إذا لم يتم الإتفاق على قانون جديد، وأن تتخذ الترتيبات اللازمة قبل 19 حزيران، وكذلك طرحنا أوضاع منطقة المنية -الضنية وما تحتاجه”.

ثم استقبل بري رئيس بلدية بنت جبيل زياد حواط وبحث معه في الأوضاع العامة والمستجدات في شأن قانون الإنتخابات.