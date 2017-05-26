مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس في 25/5/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

موقف مهم ودقيق أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بطمأنة اللبنانيين بأن هناك تفاهما داخليا على الإستقرار وأمور الناس، رغم الخلاف حول قضايا المنطقة. وفيما شدد السيد نصرالله على إيجابيات في الإتصالات بخصوص قانون الإنتخاب، أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من طرابس أن الإنتخابات النيابية ستجري وفق قانون جديد، وأن هناك شوطا قد قطع في هذا المجال.

وبين كلام السيد نصرالله في ذكرى المقاومة والتحرير، وكلام الرئيس الحريري في السياسة والإنماء، كلام تضليلي للمدير المؤقت ل”تلفزيون لبنان” طلال المقدسي الذي شغل الشاشة إعلان منه عن مؤتمر صحافي سيعقده غدا، حول تمرده على الدولة ممثلة بوزير الوصاية وزير الإعلام ملحم الرياشي، وحول ممارساته على مدى ثلاث سنوات وعشرة أشهر، لم تعد قانونية، إذ أنها عهدت إليه حين كانت حكومة ميقاتي مستقيلة، ولم تعد قانونية أيضا بوجود حكومة تعمل والوقوف على عتبة تعيين مجلس الوزراء مجلس إدارة جدي، برئيس وأعضاء من المؤكد أنه سيسائله عن كل المصروف، توظيفا وبرامج غير محددة التكاليف، فضلا عن امتطاء صهوة الحصان والسير به في الظلام.

وإذ ينتظر أن يكيل المقدسي في مؤتمره الصحافي الشتائم كعادته، ويغطي المكشوف ويستر على المفضوح، فإن هناك ردودا ستكون من الموظفين في مؤتمر صحافي حاشد بعد ساعة لأن الحق معلوم والوقائع قائمة.

وسيتوجه الموظفون إلى المراجع والرأي العام، في ما سيكون كشف المستور، على أمل الخلاص من الكابوس المقدسي.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون NBN

اليوم عيد النصر والتحرير. 17 عشر عاما مرت. إنه يوم مجيد في تاريخ لبنان وتاريخ العرب. يوم كسر الاحتلال الإسرائيلي وهزم جيشه وأعاد للبنان عزته وكرامته.

في الخامس والعشرين من أيار، انتصر الدم على السيف، وكان نصر للبنان ولكل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم ومذاهبهم، إنه يوم العز والكرامة.

حركة “أمل” ومعها المقاومة الاسلامية والوطنية وكل الشرفاء من أبناء الجنوب والبقاع الغربي، حققوا النصر العظيم وعاد أصحاب الأرض إلى قراهم وأرزاقهم معززين مكرمين. هذا النصر وصفه يوما الرئيس نبيه بري بالنصر العظيم والمجيد، في تاريخ لبنان وتاريخ العرب. نصر على أعتى قوة عسكرية في الشرق الأوسط وثالث قوة في العالم.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

في السهول البقاعية الصعبة على كل معتد أثيم، أزهرت السنة السابعة عشرة للمقاومة والتحرير عيدا لكل اللبنانيين.

من سهول الهرمل المسيجة بدماء المقاومين والعسكريين، سيج الأمين العام ل”حزب الله” البلاد بالمواقف السياسية الوطنية، وأبعادها الاقليمية والدولية. طمأن سيد المقاومة والتحرير اللبنانيين لمناعة بلدهم من وباء قمة المأزومين بالرياض، التي سقطت لبنانيا بقرار الجميع، المطالبين بالتطلع لواقعهم السياسي، واستنقاذ البلاد بقانون جديد للانتخاب، الوصول اليه بات ممكنا في ظل بعض الطروحات الجديدة التي يمكن ان تلقى قبول الجميع، كما كشف السيد نصرالله.

قمم وبيانات الرياض لم تقدم ولن تؤخر شيئا، قال السيد نصرالله، جل هدفها حاجة السعودية للسيد الأميركي لتبقى صاحبة نفوذ في المنطقة، لكن الطريق الذي تسلكه مملكتهم مصيره الفشل، والمليارات التي دفعتها للرجل المهتز حكمه دونالد ترامب قد تذهب هباء.

حقيقة تطورات البحرين واستهداف آية الله الشيخ عيسى قاسم، اعتبرها السيد نصرالله من افرازات قمة الرياض. أما كل ما أفرغه العدوان السعودي في اليمن بعد عامين من القتل والتنكيل، فلم ينل من عزيمة اليمنيين.

محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى وأكثر عددا وأقوى عدة، واسرائيل التي كانت تجتاح، اليوم تبني جدارا، هذه حقيقة، قال السيد نصرالله، و”ما حدا ياكلنا راسنا”.

هي حقيقة اليمن وسوريا والعراق، وكذلك المقاومة في لبنان وفلسطين، التي ستبقى ترفع الراية حتى تحقق كامل انتصاراتها، أكد الأمين العام ل”حزب الله”، فهذا وعد الله، وكان وعدا مفعولا.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون mtv

بعدما أفتت الحكومة بأن إعلان الرياض غير ملزم، واعتبرت أنها بذلك صانت علاقات لبنان العربية، وأنقذت الإستقرارين السياسي والأمني في الداخل، جاء كلام السيد نصرالله في ذكرى التحرير، ليضخ المزيد من التبريد، إذ جدد أن الإختلاف الداخلي حول الملفات الخارجية لا يفسد الود. وأثنى على موقف الحكم والحكومة من إعلان الرياض، وشدد على أن الوقت متاح لقانون إنتخاب جديد، داعيا الرئيس إلى فتح دورة إستثنائية للمجلس، لكن بعدما جبرها داخليا كسرها مع السعودية.

بعد التصافي، تفرغ أهل السياسة إلى قانون الإنتخاب. منهم من يدرس بصمت كيفية تبليع الناس صيغة الستين. ومنهم من انتفض عليه وتوعد باستهلاك كل دقيقة تفصلنا عن انتهاء المهل، من أجل اجتراح القانون الأمثل.

تزامنا شاهد اللبنانيون رئيس حكومتهم يجول على المشاريع الإنمائية في الشمال وبيروت، ساعيا إلى أن يوصل إليهم الصورة التي ينتظرونها من حكامهم، أي الإهتمام بشؤون مواطنيهم، والنأي بهم عن أجواء الحروب، وعن الساعين إلى استيراد ويلاتها إلى لبنان.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون OTV

في مثل هذا اليوم، كانت كرامة.

في مثل هذا اليوم، كانت كرامتنا بنت المقاومة. كانت انبثاقا حيا لأبطال غابوا. كانت راحة وجودية لتضحيات بطولية.

في مثل هذا اليوم، قبل 17 عاما، كنا وحدنا لكننا كنا واحدا، فانتصرنا.

وفي مثل هذا اليوم، كان العدو كثيرا كثرا وهزم، وهزموا، بل هزمناه وهزمناهم.

في 25 أيار 2017، تغير بعض المشهد، تبدلت تفاصيل الصورة، توزعنا، تفسخنا، بين رياض وطهران، بين سوريا وسوريا، بين واشنطن وموسكو، بين خارج وخوارج، بين داخل ودخلاء. تشتتنا، بعدما شتتنا، وتقاتلنا بعدما قاتلنا وقتلنا.

في 25 أيار 2017، كي نتذكر أن ما يجمعنا أقدس مما يباعدنا، وأن ما يوحدنا أبقى وأنقى وأحق مما يفرقنا. لا كلام لنا عن قانون الانتخاب، ولا عن دوائر وملفات وفضائح ومؤتمرات وقمم. اليوم، كلمتنا الوحيدة هي عن القمة الأعلى، قمة الشهادة: تحية من كل لبنان، إلى كل شهداء لبنان في مواجهة كل احتلال، وكل عدو، ومن أجل كل تحرير وتحرر وحرية.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون LBCI

القنبلة السياسية التي فجرها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالعودة إلى القانون النافذ، أي قانون الستين، في حال عدم التوصل إلى قانون جديد، يبدو أنها فعلت فعلها عند أكثر من طرف، فشكلت حافزا وحثا للمحاولة من جديد للتوصل إلى قانون جديد. الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله أكد الإصرار على أهمية الوصول إلى قانون جديد، كاشفا، بحسب معلوماته، ان هناك افكارا جديدة في اليومين الماضيين.

بالوتيرة نفسها تحدث رئيس الحكومة من طرابلس، قائلا إن من المعيب عدم التوصل إلى قانون جديد. الحريري أمضى يوما انتخابيا بامتياز: نهارا في طرابلس، وعصرا في افتتاح سوق الخضار في أرض جلول في بيروت، في إصرار على افتتاح معركته الإنتخابية قبل معرفة القانون.

والمؤشر الثالث ما كان أشار إليه نائب رئيس حزب “القوات” جورج عدوان، بعد لقائه الرئيس سعد الحريري أمس.

لكن، وعلى طريقة “إسمع تفرح جرب تحزن”، فإن جرعة التفاؤل سبق ان خبرها اللبنانيون حين كانت المهل متاحة، فكيف اليوم ولم يتبق من الدورة العادية سوى ستة أيام، وإذا تم فتح دورة استثنائية فليس فيها سوى تسعة عشر يوما؟.

الخلاصة ان سباقا محموما مع الوقت الضيق، فهل ما تعثر في المهل المريحة، بالإمكان التوصل إليه في المهلة المتبقية؟. العبرة في الخطوات العملية وليس في الأمنيات.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”

في الأيام الثلاثة الفاصلة عن جلسة مجلس النواب المقررة الاثنين، أسئلة وأجواء قلق متصلة بفتح الدورة الاستئثنائية للمجلس النيابي وبمصير قانون الانتخاب. غير ان الأجوبة على هذه الأسئلة جاءت عبر مواقف وفي مناسبات منفصلة لكل من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وللأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله.

فمن عاصمة الشمال طرابلس، حيث افتتح عددا من المشاريع الانمائية، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان اللبنانيين لا زالوا قادرين على إنجاز قانون انتخابات قبل العشرين من حزيران المقبل. وقال إنه من المعيب ألا نتوصل إلى انجاز القانون. ولفت إلى انه سيسير بأي قانون سواء أكان قائما على النسبية أو المختلط، داعيا الفرقاء الآخرين إلى التنازل قليلا لكي نصل إلى قانون الانتخاب.

أما الأمين العام ل”حزب الله”، وفي كلمة في ذكرى المقاومة والتحرير فقال إن الوقت يضيق، ومازلنا نأمل بالتوصل إلى قانون جديد، متحدثا عن أفكار جديدة يمكن ان توصل إلى نتيجة.

وفي قضية فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، اكد نصرالله انه عندما يقول رئيس الجمهورية ميشال عون إن القوى السياسية أمام فرصة حتى العشرين من حزيران فالطبيعي ان هناك عقدا استثنائيا لمجلس النواب. كما طمأن اللبنانيين إلى ان جميع ما صدر من مواقف في قمة الرياض لن يكون له أي انعكاس على الداخل اللبناني.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

مع تقدمه في الزمن، يرتفع يوم التحرير إلى قمة الأيام المتوجة بالنصر، وإلى ساعة هزيمة لا تزال تشد على معصم إسرائيل. فذاك الشهر الذي كان خيرا من ألف دهر، حمل معه العدو إلى خارج الأرض، فتح أبواب الزنازين وحرر المعتقلين وأعاد إلى جبل عامل الزيتون والسنابل.

سبعة عشر عاما، ونهار الخامس والعشرين من أيار أن لهم ان يعثروا عليه في سوق العرب. لا مرادفات له في الصحيح العربي، لا بل إن كل الإنجازات العربية جاءت مدمرة للدول وتسعى لليوم إلى تغيير التاريخ وتحويل المقاومة إلى إرهاب.

وبكلام صانع هذا التاريخ، السيد حسن نصرالله، فإن إرادة الشعوب هي التي تحدد المصير، لا أميركا ولا العالم ولا الدول التي لا تعرف صندوقة الانتخاب من صناديق البيض، “وما حدا ياكلنا راسنا”.

وأفرد نصرالله معظم خطابه للقمم الثلاث في الرياض التي كانت عبارة عن قمة واحدة بين ترامب والملك السعودي، وذلك بعد أن مرر إشارات مطمئنة داخليا تتعلق بقانون الانتخاب، وقال إن هناك بعض الأفكار الجديدة التي برزت في اليومين الماضيين والتي يمكن أن توصلنا إلى نتيجة. وقد تقاطع هذا التفاؤل مع إعلان الرئيس سعد الحريري ل”الجديد” أننا أتفقنا على قانون جديد للانتخاب والنقاش متطور.

وقد مرر السيد نصرالله إشارة ثانية إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بضرورة فتح دورة استنثائية لمجلس النواب، حيث لا فراغ في السلطة التشريعية، “عسى وعل” نصل إلى نتيجة. هذا الشرط استبقه نصرالله بمكافأة على شكل إشادة بوزير الخارجية جبران باسيل والرئيس عون، على الموقف الشجاع والصادق والمسؤول الذي أعلنه وزير الخارجية من إعلان الرياض. ورأى نصرالله أن هذا البيان لا يلزمنا بشيء، وهو إعلان أميركي سعودي، وأن معظم الدول المشاركة لا علم لها به ما يشكل فضيحة ومهزلة.

وتوقف الأمين العام ل”حزب الله” مطولا عند الأسباب التي تدفع السعودية إلى الاحتفاء بترامب و”تشتشته” وتكريمه وتجليله، وهو من أكثر الرؤساء الذين جاهروا بالعداء للإسلام والعرب، وهو أكثر رئيس عنصري في العالم، ويجلس اليوم على كرسي مهزوز.

وقال نصرالله إن السعودية أرادت من خلال هذه الحفاوة أن تحمي نفسها أولا، لأنها داخل أميركا وفي أوروبا والعالم هي التي تقف خلف الجماعات التكفيرية، وقد جاءت اليوم لتقديم رشوة إلى السيد الأميركي ليضعها في مصافي الدول المواجهة للارهاب ويدفع عنها هذه التهمة. ويجري تقديم إيران كدولة تشكل أساس الإرهاب العالمي منذ ثورة الخميني. وسأل: هل إيران هي من صنعت “داعش” و”طالبان” و”القاعدة” والحركات والجيوش الوهابية؟. وقال: “الشمس طالعة والناس قاشعة”.

ورأى نصرالله أن كل ما يهم الرئيس الأميركي هو المال وإسرائيل. والسعودية قالت له: خذ حتى ترضى يا ترامب.