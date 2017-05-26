فلتان أمني أمام ملهى ليلي في ساحل المتن… إشكال وإطلاق نار!

علمت “الجمهورية”، أنّ إشكالاً وقع أمام ملهى ليلي فخم في ساحل المتن الشمالي.

وفي التفاصيل، أكّد شهود عيان رأوا الجريح في مستشفى مار يوسف، أنّ شجاراً حصل بين أحد الزبائن وموظّف يعمل في الملهى.

وقام الزبون باستدعاء أصدقاء له وحصل إشكال تخلّله اطلاق نار، ما أدّى إلى إصابة الموظّف في يده. ونقل على الفور إلى مستشفى مار يوسف في منطقة الدورة.

وفي اتصال مع قوى الأمن الداخلي، عُلم أنّ الاشكال وقع أمام الملهى، وان اصابة الموظّف طفيفة.