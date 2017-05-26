بوعاصي حيّا الحرص اللبناني والأذربيجاني على الإنفتاح بين الحضارات والثقافات

أكّد وزير الشؤون الإجتماعيّة بيار بوعاصي للسفير والشعب الأذربيجاني، مدى حرص لبنان على أفضل العلاقات بين الشعبين، وقال: “أعتقد ان افضل وسيلة لأن يكون هناك تفاعل إيجابي ومثمر بين الشعبين هو أن يتعارفا ويتواصلا وأن يزور كل شعب الشعب الآخر”.

ومثلّ بو عاصي رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون خلال حفل استقبال أقام هالسفير ألاذربيجاني شوكوروف اغاسليم في فندق الكورال بيتش لمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأضاف: “شرفني رئيس الجمهورية تمثيله في هذا الحفل، وهو اليوم الوطني الأذربيجاني، وفي نفس الوقت هو يوم الصداقة بين الشعبين الأذربيجاني واللبناني. وفي هذه المناسبة، أود أن أحيي الصداقة بين الشعبين الأذربيجاني واللبناني اللذين يتشاركان في أمور كثيرة ومنها الحرص على الإنفتاح والتوافق والتكامل بين الحضارات والثقافات، لأن تاريخ هذين الشعبين يحتم عليهما أن يكونا منفتحين على كافة الحضارات والثقافات لما فيه خير المناطق التي يتواجدون فيها”.

وتمنى بو عاصي “أن نقوم قريبا بجهد مشترك لكي تكون هنالك وفود لبنانية تذهب لأذربيجان وليس فقط وفود تجارية ولكن ايضا وفود ثقافية وشبابية، كما نأمل ان يأتي المزيد من الأصدقاء في أذربيجان الى لبنان ليكتشفوا الثقافة والحضارة اللبنانية. واعتقد ان كل إنسان مشارك هنا، هو انسان حريص على هذه العلاقة وعلى الإنفتاح على الثقافات والحضارات خاصة في الظرف الذي نمر فيه اليوم”.

وختم:”اسمح لنفسي أن أضيف كلمتين فقط، بصفتي وزيرا للشؤون الإجتماعية، فأقول ان الإنسان هو الأساس، الإنسان الذي يعاني، الطفل الذي يريد أن يتطور ويتقدم في الحياة ويكتشف العالم والحياة هو الأساس، بغض النظر عن اية فروقات أخرى ان لناحية جنسيتنا أو عرقنا او ديننا، فهذه أمور تفصيلية أمام سعادة الإنسان وإرادته وحقه في التطور والسعادة.عاشت اذربيجان، عاش لبنان وعاشت الصداقة بين البلدين”.

من جهته أشار السفير ألاذربيجاني شوكوروف اغاسليم إلى أنّ :”فتح سفارة جمهورية اذرييجان في لبنان، دليل ساطع على رغبة بلدنا في توسيع علاقاتها مع لبنان في كل المجالات، ونأمل ان الجانب اللبناني سوف يقوم بخطوة مماثلة قريبا والتي ستؤدي الى مزيد من توثيق العلاقات بين بلدينا الشقيقين”.