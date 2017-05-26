خاص موقع “القوات”: تكتّم شديد على توقيف الحسن… قيادات داعشية وراء أوامر بتنفيذ مخطط إرهابيّ

في أقل من عشرين يوماً تكرّرت مشاهد التوتر الأمني في البقاع ورأس بعلبك، بما يوحي بأن مخططاً أمنياً كان معدّاً للمنطقة، فقد تمكّن الجيش اللبناني من تجنيب المنطقة دماءً ودموعًا جديدة.

وقد تواترت معلومات ميدانية إلى مخابرات الجيش تفيد بتورّط أحد أبناء عرسال المشتبه بهم بتفجيري رأس بعلبك، وتمكنت من خلال “داتا” المعلومات التأكّد من علاقة المُشتبه به بمجموعات إرهابية.

وبأقل من 24 ساعة، تمكنت مديرية المُخابرات من تحديد هوية مُنفذ التفجير، الذي استهدف بلدة رأس بعلبك بعبوتين ناسفتين وعبوة ثالثة تمَّ تفكيكها من قبل الجيش.

ووفقًا لمعلومات حصل عليها موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن اللبناني حسين الحسن من بلدة عرسال، والذي يقطن على “مفرق” رأس بعلبك من جهة جديدة الفاكهة، تم توقيفه منذ ساعات الفجر الأولى لوقوع التفجيرين وسط تكتم شديد من قبل المعنيين على ذلك، بُغية الانتهاء من التحقيقات.

وتفيد المعلومات بأن قيادات داعش كانت قد أعطت أوامرها للحسن بتنفيذ مخطط إرهابيّ يحصدُ عددا كبيراً من الأرواح وتبيّن أنه لم يكن يعمل منفردا بل يتلقى المساعدات من أشخاص من داخل مشاريع القاع، قاموا بتسهيل تحركاته.

وقبل تنفيذ عملية إلقاء القبض عليه إتخذ الجيش إجراءات أمنية احترازية مشددة، شملت محيط رأس بعلبك ومداخلها ونقاط حساسة.