اعتبارات داخلية وأميركية وراء التجديد لسلامة

تردد ان التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حسمته ثلاثة اعتبارات: عدم التوافق على بديل، القلق من الاجواء الاميركية والعقوبات الآتية، والوضع المالي الذي استنفد مليارا ونصف المليار في الاشهر القليلة الماضية لحفظ الاستقرار النقدي.

وتقول مصادر مصرفية لـ”الأنباء” ان حاجة بعض المصارف الطامحة او التي تواجه صعوبات الى “هندسات سلامة” المالية والادارية اوجبت التوافق على تمديد ولايته.

الى ذلك، يرى اصحاب المصارف ان الحاكم سلامة يملك المضاد الحيوي الحامي من العقوبات المصرفية الراهنة او المتوقعة.