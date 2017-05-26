الحريري استقبل مزارعي القمح في البقاع وعكار والجنوب ووفدا من اتحاد كرة السلة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في “بيت الوسط” عصر اليوم الجمعة وفدا من مزارعي القمح في البقاع وعكار والجنوب، في حضور وزير الاتصالات جمال الجراح والنائبين امين وهبي وزياد القادري، وعرض الوفد خلال اللقاء المشاكل التي يعاني منها المزارعون ومطالبتهم باستلام المحصول في اوقاته وبناء اهراءات جديدة من اجل تخزينها وتحديد الاسعار.

كما استقبل الحريري وفدا من اتحاد كرة السلة برئاسة بيار كخيا الذي عرض على الحريري موضوع استضافة لبنان لبطولة آسيا المقرر ان تقام في الصيف المقبل، وطلب منه دعمه للموضوع في مجلس الوزراء، كما قدم الوفد الى الحريري درعا في المناسبة.