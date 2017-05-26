الحريري يدين حادثة مصر: لا وظيفة لها سوى الإساءة للإسلام

أدان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الإعتداء الإرهابي الذي إستهدف مواطنين أبرياء في مصر اليوم، وقال: “لقد هالنا خبر الجريمة النكراء التي تأتي ضمن سلسلة الجرائم الإرهابية التي تستهدف الأبرياء في العديد من الدول”.

وأضاف: ” إن هذه الجرائم تخالف المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية، ولا وظيفة لها سوى الإساءة للإسلام والمسلمين وإثارة الفوضى والفتن في مجتمعاتهم”.

وختم الرئيس الحريري قائلا: “إننا نؤكد إدانتنا الشديدة لهذه الجريمة النكراء ووقوفنا إلى جانب الشقيقة مصر رئيسا وحكومة وشعبا في مواجهة ما تتعرض له من استهدافات مشبوهة، ونبدي تعاطفنا مع ذوي وأهالي الضحايا في مصابهم الأليم، مشددين على وجوب تضافر كل الجهود في سبيل العمل على نبذ التطرّف واستئصال الإرهاب”.