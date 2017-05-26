جعجع: مصر كانت وستبقى أقوى من تلك الأعمال الإرهابية

استنكر رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع أشد الاستنكار العمل الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل مواطنين مصريين أثناء توجّهها إلى أحد الأديرة جنوب مصر وأسفر عن سقوط حوالي 30 شهيداً و16 جريحاً.

واذ تقدم بأحر التعازي من الشعب المصري والكنيسة القبطية والرئيس عبد الفتاح السيسي، أسف رئيس القوات لهذا الإرهاب المتنقل من دولة إلى دولة في محاولة يائسة لإثبات أنه قادر على التأثير، فيما هو أعجز من فعل أي شيء في ظل الإصرار العالمي على مواجهته وضربه واجتثاثه.

ودعا جعجع إلى أوسع تضامن في مواجهة الإهاب، معتبراً أن مصر كانت وستبقى أقوى من تلك الأعمال الإرهابية.

وكان جعجع قد تقدم عبر “تويتر” من المسلمين في لبنان والدول العربية والعالم بأحر التهاني بحلول شهر رمضان المبارك.