قضاة زاروا حمود بشكل عفوي معلنين له عن استيائهم من تناول بعض الصحافيين للقضاة

حضر عدد كبير من القضاة في تاريخ اليوم إلى مكتب المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، وبشكل عفوي، معلنين له عن استيائهم من تناول بعض الصحافيين للقضاة بشكل عام ولقاض في ارفع المراكز القضائية بشكل خاص بأخبار ملفقة غريبة كل الغربة عن النقد البناء الذي يمكن ان يفيد الرأي العام، ومعربين عن تفاجئهم من قراءة مرافعات وآراء في تحقيقات لم تزل سرية، في الصحف المكتوبة مع اصدار الاحكام المسبقة بدون توان عن ذكر المقامات القضائية العليا ومن يشغلونها من ذوي التاريخ الناصع والسمعة المشهودة.