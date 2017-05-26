توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة ومركز فينيكس للدراسات في الـUSEK

في إطار المحافظة على ذاكرة لبنان السياحية، التي تمثل جزء من إرث لبنان السياحي الثقافي لوزارة السياحة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة، ممثلة بالمدير العام الأستاذة ندى السردوك ومركز فينيكس للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس -الكسليك ممثلاً بالأب جوزف مكرزل، من أجل توثيق وتحويل الأفلام السياحية قياس 16 و35 مليمتر إلى أفلام رقمية بجودة عالية Ultra HD، تمهيداً لوضعها بيد الباحثين والطلاب في دراساتهم البحثية.

ويعود تاريخ الأفلام إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي وهي توثق مرحلة هامة من تاريخنا الوطني، وبالتالي فإن تحويلها رقمياً يساعد على إظهار جمال لبنان ودوره الرائد في المنطقة قبل الأحداث الأليمة. ولطالما كانت وزارة السياحة منذ نشأتها السباقة في تنظيم الحملات والترويج لصورة لبنان المشرقة في لبنان والعالم.

تجدر الإشارة إلى أن مركز فينيكس بالتعاون مع مختلف كليات جامعة الروح القدس، قد ساهم ولا يزال في إنقاذ العديد من المجموعات الهامة. وإن يده ممدودة إلى جميع الأشخاص والعائلات والمؤسسات الرسمية والخاصة الذين يملكون مجموعات ذات قيمة تاريخية (وثائق، نيجاتيف، صور، أفلام، فيديو…) إلى التعاون لإنقاذ هذا الإرث الوطني من براثن العفن وتواطئ الأيام.