احتراق شاب في سيارته في الفيدار

احترق الشاب رواد عماد من بلدة دير الاحمر، في سيارته من نوع “ب.ام”، سوداء اللون بعدما علق في داخلها، على اثر حادث سير وقع فجر السبت، على المسلك الشرقي لاوتوستراد الفيدار مقابل جامعة A.U.T.

وحضرت على الفور القوى الأمنية وفرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جبيل التي استعملت الآت الإنقاذ الهيدروليكية لسحب الجثة، وبعد معاينتها من قبل الطبيب الشرعي تم نقلها إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل.