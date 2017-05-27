خاص موقع “القوات”: من مدرج مطار بيروت إلى حي السلم… هكذا اخترق طفل الأمن!

علم موقع “القوات اللبنانية” الالكتروني انه يوم 16 ايار ، تمكن طفل لا يتجاوز عمره الـ 12 عاماً من اختراق أمن مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقفز فوق السوار الذي لا يتجاوز ارتفاعه المتر الواحد، من جهة خلدة، علماً انه لا يوجد أي حراسة على هذا السوار.

وبعدما شاهده موظف مدني، سلمه إلى جهاز أمن المطار الذي سلُمه بدوره إلى مكتب استخبارات الجيش في الضاحية. وتبين في التحقيقات ان “الشاب الصغير” كان ذاهبا الى حي السلم عبر مدرج مطار بيروت.