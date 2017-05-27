ميركل: النقاش حول التغير المناخي كان صعباً في قمة مجموعة السبع

لفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى ان “النقاش حول موضوع التغير المناخي كان صعبا في قمة مجموعة السبع”، مشيرةً إلى أنه “باستثناء الولايات المتحدة أعلن الدول الأعضاء في المجموعة والاتحاد الأوروبي بكل وضوح تمسكهم بالعمل باتفاقية باريس حول المناخ”.

وأشارت إلى ان “الولايات المتحدة لم تعط أي مؤشرات حول بقائها ملتزمة باتفاقية باريس من عدمه”.

وفي وقت سابق اليوم، اختتمت قمة مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا وبريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، اجتماعها في مدينة تاورمينا، الواقعة شمال شرقي جزيرة صقلية الإيطالية.