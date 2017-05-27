فازت بجائزة اللوتو 3 مرات خلال أسابيع!

فازت سيدة أسترالية بجائزة اللوتو مرتين في غضون 3 أيام ثم عادت وفازت بها بعد أسابيع قليلة.

وفي التفاصيل، فقد فازت السيدة، التي لم يذكر إسمها، في المرة الأولى بمبلغ مالي صغير قدره حوالى 12 ألف دولار أميركي، في جوائز جزئية.

إلا أنها تمكّنت من الفوز بالجائزة الكبرى بعد يومين، عندما فازت بحوالى مليوني دولار أميركي فيGold Lotto، بحسب تقارير Caboolture Shire Herald.

واللافت أن المرأة أشارت مؤخراً، الى أنه وبعد مرور أسابيع قليلة على هذين الفوزين، فازت مرة جديدة بأكثر من مليوني دولار أميركي.