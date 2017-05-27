باعت رضيعتها بـ287 دولاراً!

ألقت الشرطة البوليفية القبض على أم باعت رضيعتها البالغة ستة أشهر بـ 287 دولاراً والمرأة التي حاولت شرائها، حسبما أفادت نيابة العاصمة لا باز.

وقال النائب العام، إدوين بلانكو إن الأم تحججت بالفقر لبيع رضيعتها، لكنها هي والسيدة التي حاولت شراء الطفلة وجهت إليهما تهمة الإتجار بالبشر وستخضعان للمحاكمة. وعقب إنقاذها، أحيلت الرضيعة إلى هيئة الدفاع عن الطفولة في لا باز، وتم إيداعها في مركز رعاية.

وأوضح النائب العام أن السيدة التي حاولت شراء الرضيعة أكدت أنها فعلت ذلك لتربي الطفلة لكن في ظل دفع مبلغ مالي اعتبرت هذه العملية جريمة إتجار بالبشر تستحق الحبس.

وأضاف أنه من أجل نقل حضانة قاصر من شخص لآخر يجب أن تتم هذه العملية أمام قاضي مختص في شؤون الطفولة.