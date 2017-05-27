بري: الأجواء جيدة.. “حزب الله”: الأمور أخذت مساراً إيجابياً

سألت صخيفة “الجمهورية” رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تقييمه للمستجدات الإنتخابية، فقال: “الأجواء جيدة ، هناك تقدم وآمل ان نصل الى الخاتمة السعيدة قريباً”.

وفي الخط ذاته، أكدت مصادر قيادية في “حزب الله” لـ”الجمهورية”، انّ “الامور أخذت مساراً إيجابياً ، وبات الجميع يدركون ضرورة الوصول الى قانون ينأى بالبلد عن اي مشكلات بغِنى عنها في هذه المرحلة، ويفتح آفاقاً لمزيد من الاستقرار الداخلي. في الخلاصة، الجو إيجابي، ونأمل ظهور النتائج قريباً”.