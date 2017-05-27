بون بعد لقائه الحريري: فرنسا ستواصل تقديم المزيد للبنان لمستقبل أجمل

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في “بيت الوسط” السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون الذي قال بعد اللقاء: “أتيت لكي أزور الرئيس الحريري قبل مغادرتي لبنان. فكما تعلمون، أغادر لبنان بعد عامين من توليّ مهامي كسفير، بعد أن شرفني وزير الخارجية الفرنسي الجديد بتعييني مديرا لمكتبه. من الصعب مغادرة لبنان وترك كل الأصدقاء هنا، ولكن لي الشرف أن أخدم بلدي بأفضل الطرق الممكنة، واليوم تجاه السلطات الجديدة”.

وأضاف: “أنا سعيد لكل ما أنجزناه خلال العامين الماضيين اللذين قضيتهما في بيروت، ولا سيما مع حكومة الرئيس سعد الحريري، حيث عملنا كثيرا على المستوى الاقتصادي والأمني وكذلك التعاون الثقافي والتعليمي، ولدينا طموحات أخرى بالنسبة للبنان ولترجمة الصداقة بين لبنان وفرنسا. وأنا سأواصل حمل هذه الأواصر من خلال عملي في وزارة الخارجية، ووفقا لتعليمات رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي سبق له أن تحدث مع الرئيس الحريري هاتفيا. وقد كانت هذه المحادثة هامة لأنها سمحت، ومباشرة بعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا، بالتحدث عن مشاريع جديدة وتأكيد هذه الصداقة التي تربطنا”.

وختم قائلا: “فرنسا ستبقى موجودة في لبنان وستواصل تقديم المزيد له وستبقى لدينا الإرادة لبناء مستقبل جميل جدا من أجل صداقتنا”.