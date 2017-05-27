ماكرون: نأمل أن يدعم ترامب إتفاق المناخ

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن “يدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية المطاف إتفاق باريس للمناخ الموقع في 2015 على الرغم من رفضه ذلك خلال قمة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في صقلية”.

وقال ماكرون للصحافيين “قلت لترامب إنه من الضروريّ أن تبقى الولايات المتحدة مشاركة بالكامل في إتفاق باريس لتغيّر المناخ”، مضيفاً أن “الإتفاق ضروري لمصالح وسمعة الولايات المتحدة”.

وتابع ماكرون في تصريحات أدلى بها في ختام قمة مجموعة السبع أنه سيناقش الأزمة السورية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثات مقررة بينهما في قصر فرساي خارج باريس يوم الاثنين.

وأشار ماكرون الى أنه “يريد عقد قمّة قريباً مع قادة روسيا وألمانيا وأوكرانيا بشأن الأزمة الأوكرانية”.