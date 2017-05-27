اشتباكات عنيفة واصابات كثيرة بين “داعش” وجبهة النصرة في جرود عرسال

وقعت اشتباكات عنيفة واصابات كثيرة في صفوف مسلحي “داعش” وجبهة النصرة، بعد هجوم من قبل التنظيم فجر السبت على مواقع النصرة من 3 محاور، وهي شميس العجرم، خربة داوود، والشاحوط سرج النموره، في اتجاه وادي حميد، الملاهي، العجرم، خربة يونين في جرود عرسال.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين مسلحي التنظيم من جهة، وجبهة النصرة وسرايا اهل الشام من جهة اخرى، ما أدى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى بين الطرفين وسط حال من الفوضى والتوتر داخل مخيمات وادي حميد بين المدنيين.