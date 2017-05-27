افتتاح مركز لـ”القوات” في كفرعبيدا… سعد: لم ولن نوفر جهداً لنرفع الغبن والحرمان عن البترون

برعاية رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ممثلاُ بمرشح “القوات” عن منطقة البترون الدكتور فادي سعد، تم إفتتاح مركز “القوات” في بلدة كفرعبيدا – قضاء البترون بحضور ممثل النائب أنطوان زهرا بيار باز، رئيس بلدية كفرعبيدا طنوس الفغالي، رئيس إتحاد الطبوغرافيين العرب المهندس سركيس فدعوس، الأمين العام المساعد للحزب جوزيف أبو جودة، مديرة الوكالة الوطنية لور سليمان صعب، مسؤولي “التيار الوطني الحر” وحزب “الكتائب” في كفرعبيدا ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ومسؤولين قواتيين.

الإحتفال إستهل بالنشيد الوطني اللبناني ثم نشيد “القوات اللبنانية” فكلمة ترحيب لسيلين سلوم أكدت فيها أن كفرعبيدا كانت ولا تزال وفية وستبقى خزاناً للقضية لأن العقيدة قوية والإيمان عميق والإلتزام أكثر من صلب. وألقى بعدها رئيس مركز كفرعبيدا جان شاهين كلمة توجه فيها بالتحية للدكتور جعجع “الذي بفضله وبفضل تضحياته نحن موجودون” هنا كما حيا شهداء كفرعبيدا “الذين بذلوا دماءهم في سبيل قضية كبرت وأصبحت قوةً عظيمة”.

وأضاف: “مركزنا بيتنا الذي نجتمع فيه حراساً لا ننعس بكل وقت وهذا المركز هو لكل إنسان وكل مقاوم وكل حر ومستقل وهو الذي سيشهد دائماً على محبتنا لبعضنا وأي خلاف سينتهي دائماً أمام ضريح أي من شهدائنا”.

بعدها ألقى منسق “القوات” في قضاء البترون عصام خوري كلمة قال فيها: “نحن اليوم غصن جديد من أرزة القوات وكلما شمخ غصن تعمقت جذورنا أكثر بالأرض”، وتوجه الى القواتيين بالقول: “إذا لا تحب ولا تسامح ولا تغفر لا تكون مسيحياً وإذا لا تلتزم ولا تضحي ولا تناضل لا تكون قواتياً ونحن لا نغدر بصديق ولا نخون حليفاً ولا نهادن عدواً، نحن قوات لا العاصفة تلوينا ولا الشمس تحرقنا ولا الموج يكسرنا… نحن قوات”.

وأضاف: “شهداؤنا في كفرعبيدا، كان لي الشرف بأن أكون رفيقاً لكم وأنتم لا تغيبون عن بالنا، أنتم مثلنا ونور طريقنا، أنتم مقدسون بالنسبة لنا، نحن ربحنا تراب من هذه الدنيا وأنتم ربحتم مجد الكون بحفنة تراب. ألف تحية لكم ولأمهاتكم اللواتي شجعنكم على النضال ومتابعة القضية”.

ثم ألقى الدكتور سعد كلمة جعجع فقال: “اليوم نفتتح مركزاً للقوات اللبنانية في كفرعبيدا في وقت مراكزنا ليست سوى صورة عن بيوتنا التاريخية والأصيلة وسقفها واسع وعال وصدرها واسع وبيوتنا هي أهل الوفاء والشهامة والكرم. حضورنا وحضوركم بهذه الكثافة أكبر دليل على إيماننا بالقضية، التي إستشهد رفاقنا من أجلها على مر الأجيال وعربون وفاء لهذه القضية التي لم يبخل حزبنا يوماً من أجلها. وإلتزامنا بقضيتنا وبحزبنا ممر إجباري وضرورة لبناء إنسان سليم ومجتمع سليم ومن خلاله وطن سليم.”

وتابع: “أيها الرفاق، الأوطان لا تبنى إلا من خلال أحزاب كحزب القوات اللبنانية، التي لديها قضية ومشروع قدمت ولا تزال مستعدة لتقديم الغالي والرخيص في سبيل الوصول لوطن يليق بتضحيات شهدائنا، وطن نطمئن فيه بأن أولادنا سيعيشون بعدالة ومساواة وكرامة، رافعين رؤوسهم مواطنين درجة أولى بكل ما للكلمة من معنى. ليس مواطن من درجة ثانية، وليس مواطناً مسلوباً حقه، وليس خاضعاً لقوانين إنتخابية تهمش له صوته ورأيه. و”القوات” على مستوى الحزب الداخلي وعلى مستوى الأداء البرلماني أو على مستوى أداء وزرائنا في الحكومات المتعاقبة هي نموذج عن فكرنا النقي ونموذج عن آدائنا السياسي وأسلوبنا بممارسة الشأن العام البعيد جداً عن السياسات التقليدية والزبائنية والفساد والتوريث السياسي ونقوم بالذي يجب أن نقوم به تحقيقاً لكل هدف يطالب به كل لبناني حر وشريف، وطن سيد حر فيه دولة القانون ووطن يليق بالشعب الذي قدم كل هذه التضحيات على مر السنين.”

وأضاف: “لا يجب علينا أن نقول المسؤولية مسؤولية الطقم السياسي أو الطبقة السياسية، هذه المرة هي مسؤوليتنا جميعاً ومن اليوم وصاعداً ستكون مسؤوليتنا أكبر وأكبر، مسؤولية كل واحد منا وخصوصاً أننا على أبواب معركة إنتخابية أصبحت قريبة جداً بما أن القانون أصبح ناضجاً، طريقة تصويتنا هذه المرة هي الممر الأساسي للتغيير إما أن نصوت صحّ ونوصل أناساً يمثلوننا ويمثلون طموحاتنا ويحملون همومنا ومشاريعنا وإما نصوت خطأ وعندها سنتحمل جميعاً مسؤولية هذا الخطأ ونعيد نفس الطبقة السياسية التي ستمارس الأداء السياسي نفسه الذي سيوصلنا الى النتائج المخيبة نفسها التي عشناها نحن وأهلنا، وأتمنى ألا نورثها لأولادنا لأننا لم نستطع أن نأخذ من أهلنا وطناً يليق بكل الشهادات التي حصلت. كما ترون “القوات اللبنانية” على كافة المستويات كافحت وستبقى تكافح للوصول الى قانون إنتخابي يعالج صحة التمثيل المريضة تاريخياً ويصحح الخلل المقصود إن لجهة التمثيل أو لجهة الممارسة السياسية العقيمة التي تنخر عظام الدولة، وهذا كله ليس صدفة بل هو عن سابق تصور وتصميم لأنهم لا يريدون أن يختار الشعب اللبناني ممثليه وتكون لديه مشاريع واضحة ويبنوا وطناً يليق بنا. من أجل هذا علينا ممارسة سياسية مختلفة وسوف ترون ستكون هناك برامج إنتخابية في البترون أو على مستوى كل لبنان. “القوات اللبنانية” تحضر برامج للإنتخابات ينتخبنا الناس على أساسها ويحاسبوننا كما يحصل في البلدان الراقية التي هي بالأكيد ليست أرقى من لبنان.”

وتوجه بالقول للبترون: “لم نوفر ولن نوفر الجهد لنرفع عن البترون الغبن التاريخي والحرمان اللذين لحقا بها على مر السنوات سواء عن سوء نية أو سوء أداء، الإثنان أوصلوها الى نفس النتيجة على كل المستويات من بنى تحتية وإنماء وفرص عمل وصحة. سنعمل ما نستطيع عمله لتصبح البترون كما هي مدخل الشمال ومنارة الشمال وتعود أيام العز لهذه المنطقة العزيزة على قلبنا”.

وختم: “سنلتقي في كل المحطات بكل إفتتاح مركز وبكل إستحقاق إنتخابي. المشوار طويل ولن يكون سهلاً ونحن أصلاً لم نختر الطريق السهل مرةً ويداً بيد مدعومين بنضالات شهدائنا وتضحيات الأجيال الذين سبقونا سوف نتمكن من التغيير وتحقيق طموحاتنا. وتذكروا دائماً أننا في أيام السلم وأيام الخطر قوات في السلم نحن اليد التي تعمر وتفتتح المراكز ووقت الخطر لا ينسى أحد أننا قوات”.

بعد ذلك تم إفتتاح المركز وأطلقت البالونات بألوان العلم اللبناني وقصّ سعد والمشاركون قالب الحلوى بالمناسبة على وقع أناشيد “القوات اللبنانية”. وتسلم رئيس المركز شاهين هدايا من خشب الأرز للمركز.