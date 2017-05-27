عدوان: قانون انتخابات جديد في حزيران وماضون مع “التيار” والحريري للتصويت عليه

أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان أن “القوات اللبنانية” تنسق مع رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط بشأن صيغة قانون الانتخاب، كاشفاً أن “جنبلاط مطلع وموافق على القانون الذي طرحه”.

وفي حديث لـ”الجديد”، قال عدوان: “سنمضي سوياً مع “التيار الوطني الحر” ورئيس الحكومة سعد الحريري للتصويت عليه”، جازماً أنه “سيكون هناك قانون جديد في شهر حزيران المقبل”، مؤكداً أن “صفحة التمديد والفراغ والستين طويت الى غير رجعة”.