حاصباني في افتتاح دائرة الطوارئ بمستشفى عين وزين: تطور لأجل مجتمع صامد

رعى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط احتفال افتتاح دائرة الطوارئ الجديدة في مستشفى المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية في عين وزين Ain Wazein Medical Village، بحضور نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني الذي ألقى كلمةً اعتبر فيها ان “مستشفى عين وزين مفخرة كبيرة، ونموذجا استشفائيا لكل لبنان، وهذا التطور ما نتطلع لتحقيقه على مستوى القطاع الخاص”.

وقال: “يسعدني ان نكون في الشوف حيث يلتقي تاريخ لبنان مع مستقبله، ومن هنا يجب ان نفكر بهذا النوع من التطور وبتعاضد الجمعيات والمؤسسات والمسؤولين والدولة لاجل مجتمع صامد إلى أزمنة الأزمنة، ومن شأن ذلك ان يصب في الاستقرار الاجتماعي، وبما له من اثر ايجابي على مستوى الخدمات الاجتماعية وصحة المواطنين”.

أضاف: “لبنان صنف في المرتبة الأولى لناحية نوعية الخدمات الصحية العامة، وهذه المؤسسة احد اسباب وصول لبنان الى هذه المرتبة، بالرغم من القدرات المحدودة التي تعاني منها الدولة الى جانب ضغوط النزوح. وقد استطاع لبنان التحلي بهذه الصفات نتيجة تضامن شعبه ومسؤوليه ودولته”، مهنئا بـ”تحقيق مستشفى عين وزين رؤيتها البعيدة بالقول والفعل”.

وختاما، تحدث جنبلاط فقال: “منذ 40 عاما رسم الطريق الشيخ الجليل- الشيخ محمد ابو شقرا- والتزمنا بالمستشفى وغير المستشفى، ذهب الشيخ الجليل وبقينا على العهد عهد دعم المستشفى، واليوم نستمر في هذه الرحلة ونقدم تيمور وانا هذه المنحة او الهبة المتواضعة لدعم هذا المستشفى، وبعدي فتيمور موجود لاستكمال هذه الطريق”، مستطردا “اهنئكم على كل النجاحات التي تقومون بها في هذا الصرح الكبير، وعلى امل ان نستمر سويا”.

بعد ذلك، ازاح حاصباني وتيمور جنبلاط الستار عن اللوحة التذكارية على مدخل قسم الطوارئ، ثم قص النائب جنبلاط وحاصباني شريط الافتتاح للدائرة الجديدة، وجال الحضور في ارجائها للتعرف على أقسامها.