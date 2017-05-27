مخاطر صحية للكعب العالي… تعرّفي إليها

ترتدي النساء الأحذية ذات الكعب العالي خلال الحفلات والمناسبات الاجتماعية، وترتدي بعضهن هذا النوع من الأحذية بشكل يومي في العمل، غير مدركات للمخاطر الصحية للكعب العالي عليهن.

وتوضح الدكتورة جاكلين سوتيرا المخاطر المتعلقة بارتداء الكعب العالي، حيث تقول إن تصميم هذا النوع من الأحذية، يجعل ثقل الجسم يتركز على الناحية الأمامية من القدمين، ويضعهما تحت الضغط المستمر.

الخطر الآخر الذي يحدث عند ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي هو انحناء الركبتين والوركين إلى الأمام، مما يجبر الظهر على الانحناء أيضاً للتعويض وإعادة ضبط الجسم، بحسب ما نقل موقع “بيزنس إنسايدر”.

ويمكن التعرض للكسور الناتجة عن الإجهاد في مشط القدم، بالإضافة إلى آلام في الركبة، وآلام في الوركين والظهر، والتهاب في الأوتار، ناهيك عن العديد من الآلام والأورام الأخرى التي تحدث في أماكن متفرقة من الساقين وباقي الجسم.

وتنصح الدكتورة جاكلين مرضاها بالامتناع قدر الإمكان عن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، بالإضافة إلى عدم ارتداء حذاء بنفس ارتفاع الكعب بشكل يومي، والابتعاد عن ارتداء الكعب العالي إلى العمل، واستبداله بالأحذية المريحة.