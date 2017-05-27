مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني غرب الموصل

قُتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني، السبت، جراء المواجهات بين ميليشيات الحشد الشعبي وتنظيم داعش بقضاء البعاج غرب الموصل.

وأكدت مصادر أمنية لـ”العربية.نت” أن الجنرال في الحرس الثوري، شعبان نصيري، قد قتل أثناء عملية عسكرية قامت بها ميليشيات الحشد الشعبي لتحرير قضاء البعاج أقصى غرب الموصل.

ويعد نصيري أحد القياديين البارزين في الحرس الثوري، والذي ساهم في تأسيس ميليشيات منظمة بدر العراقية، التي تنتمي لميليشيات الحشد والتي حاربت مع ايران ضد نظام صدام حسين في ثمانينات القرن الماضي.

كما نعت ميليشيات الحشد الشعبي نصيري، مشيدة “بدوره المؤثر في العراق وسوريا ولبنان “.